إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من العراق

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من العراق فوق البحر المتوسط قبالة سواحل بيروت، مرجحاً أن وجهتها كانت حقل غاز "كاريش" البحري.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "طائرة بدون طيار إيرانية الصنع انطلقت مؤخراً من العراق فوق البحر المتوسط، وربما كانت وجهتها حقل غاز (كاريش) البحري".

ولم توضح الإذاعة الإسرائيلية، المسار الذي مرّت به الطائرة بدون طيار للوصول إلى البحر المتوسط أو الوسيلة التي استخدمها الجيش لاعتراضها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أشار أمس الثلاثاء، إلى أن إسرائيل تتعرض للهجوم من 7 جبهات منفصلة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.