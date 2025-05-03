إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ من اليمن وسريع يؤكد نجاح المهمة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، عقب دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وقال الجيش في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد"، مؤكداً لاحقاً اعتراض الصاروخ.

وكان المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الجمعة تنفيذ عملية استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الإسرائيلية فشلت في اعتراضه.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تبنت "أنصار الله" تنفيذ 18 هجوماً ضد إسرائيل، عبر صواريخ وطائرات مسيرة، مستهدفة مواقع حيوية وعسكرية في تل أبيب وعسقلان.

وفي 16 آذار/مارس، وسعت الجماعة قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن، رداً على قصف أمريكي مكثف لمناطق تسيطر عليها في اليمن.