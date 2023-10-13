إسرائيل تعلن استهداف 750 هدفًا عسكريًا في غزة

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طيرانه الحربي استهدف ما قال إنها 750 هدفًا عسكريًا في قطاع غزة، وذلك ضمن الحرب الدائرة في القطاع منذ 6 أيام، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش أن من بين تلك الأهداف "أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس ومجمعات ومواقع عسكرية ومنازل لمسؤولين تم استخدامها كمقرات عسكرية ومستودعات أسلحة وغرف اتصال".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش عبر حسابه في منصة "إكس" إنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم "تصفية نشطاء في التنظيمات الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف أدرعي أنه تم أيضاً "استهداف ثلاثة نشطاء إطلاق قذائف هاون لحماس حيث تم استهدافهم داخل مقر عسكري داخل مدينة غزة والذي استخدم لاطلاق قذائف الهاون نحو إسرائيل".

وتابع: "خلال الموجات شنت عشرات الطائرات الحربية الغارات على أهداف عسكرية عديدة لحماس في أنحاء القطاع ومن بينها 12 مبنى متعدد الطوابق أقيمت داخلها بنية عسكرية لحماس حيث تم قصف المباني بتنسيق كامل بين الطائرات الحربية خلال دقيقة واحدة".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب في وقت سابق من سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة تجري فيها عمليات عسكرية".

وحذر الجيش أيضا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.