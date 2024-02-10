إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في حماس بغارة جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم السبت، استهداف مسؤول كبير في حماس بغارة جنوبي لبنان، في وقت أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني بأن المسؤول الفلسطيني نجا من عملية الاغتيال.

وأفادت تقارير من لبنان بأن غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة بلدة جدرا شمال صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المستهدف في الهجوم الاستثنائي بصيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان".

من جانبها، قالت قناة الميادين المقربة من حزب الله، إن "شخصية فلسطينية كانت تستهدفها الغارة الإسرائيلية في جدرا شمال صيدا في لبنان، إلا إنها نجت من العملية".

ولفتت الى ان "الغارة الإسرائيلية اسفرت عن قتيلين وجرحى"، مبينة ان "تحليقاً مكثفاً للطائرات الإسرائيلية سبق العملية شمال صيدا".