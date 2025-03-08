إسرائيل تعلن استهداف عنصر من حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استهداف عنصر من حزب الله جنوب لبنان.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "طائرة لسلاح الجو أغارت، قبل قليل، على عنصر من حزب الله، عمل لإعمار بنية تحتية إرهاببة لتوجيه أنشطة لحزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف الناطق، أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة التهديدات على دولة إسرائيل، ومنع كل محاولة لإعادة إعمار حزب الله، أو تموضعه".

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، شنَّ غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعد رصد أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في تلك المواقع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "المقاتلات الإسرائيلية نفذت نحو 25 غارة خلال العشرين دقيقة الأخيرة".

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.