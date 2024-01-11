إسرائيل تعلق على جلسة "لاهاي": جنوب افريقيا ذراع "حماس" القضائية

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، على جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفيما لفتت إلى أن جنوب إفريقيا تلعب دور "الذراع القضائية في خدمة حركة حماس"، اعتبرت أن ما يجري من نقاش في الدعوى المقدمة من البلد الإفريقي ضد تل أبيب، هو "استعراض للنفاق والادعاءات الكاذبة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة: "لقد شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها.. لقد أساءت جنوب إفريقيا، التي تعمل كذراع قانوني لحماس، وشوهت الواقع في غزة منذ مذبحة 7 أكتوبر، متجاهلة حقيقة أن إرهابيي حماس تسللوا إلى إسرائيل، وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مدنيين إسرائيليين، لمجرد أنهم إسرائيليون، في محاولة لارتكاب إبادة جماعية".

وانطلقت صباح اليوم الخميس، جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة.