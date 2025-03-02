إسرائيل تعتقل مواطنا بتهمة التجسس لصالح إيران

شفق نيوز/ أعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد، أحد سكان مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل بتهمة التواصل مع المخابرات الإيرانية وعرض بيع معلومات حساسة، منها الوصول إلى مركز أبحاث نووية.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد مواطن إسرائيلي من سكان المدينة، يدعى دورون بوخوبزة، ونسبت إليه تهما أمنية تتعلق بالتخابر مع جهات في الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمات بتوجيه منها مقابل المال.

وحسب بيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، "تبين خلال التحقيق مع بوخوبزة أنه كان على اتصال مع جهات استخباراتية إيرانية، منذ عدة شهور، ونفذ مهمات أمنية بتوجيه من هذه الجهات".

وبين المهمات المنسوبة للمتهم، تصوير منشآت ونقل معلومات، وأنه قدم نفسه للجهات الاستخباراتية الإيرانية أنه قادر على الدخول إلى "المنشأة السرية والحساسة" في مفاعل ديمونا، ونقل معلومات معروفة حول المفاعل.

وأضاف البيان أن بوخوبزة هو الذي بادر إلى الاتصال مع الجهات الإيرانية، وكان يعي بالكامل أنه على اتصال مع عميل إيراني وأن من شأنه أن يستهدف أمن إسرائيل.

ونسبت لائحة الاتهام لبوخوبزة ارتكاب مخالفات تتعلق بالاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو.

وإثر تكرار هذه الاتهامات ضد مواطنين يهود إسرائيليين، حذر البيان "مواطني وسكان إسرائيل من مجرد التواصل مع جهات أجنبية من دول العدو أو جهات مجهولة، وبشكل خاص من تنفيذ مهمات لصالح هذه الجهات مقابل المال أو لأي سبب آخر".

وأضاف البيان أن "هذه الجهات، وبضمنها جهات استخباراتية وإرهابية إيرانية، تواصل جهودها في تجنيد وتشغيل إسرائيليين من أجل تنفيذ مهمات أمنية وإرهابية وتجسس في إسرائيل. وتحاول هذه الجهات تجنيد إسرائيليين بواسطة توجهات في الشبكات الاجتماعية".