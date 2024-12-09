إسرائيل تعتقل أحد مواطنيها بتهمة التجسس لصالح إيران

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن اعتقال أحد مواطنيها بتهمة التجسس لصالح إيران وتنفيذ أعمال تخريبية مقابل المال.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان "تم إلقاء القبض على أرتيوم زولوتريف (33 عاماً)، وهو مواطن إسرائيلي من سكان مدينة نوف هجليل (شمال) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وبينت أنه تم اعتقاله "للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية تتعلق بالاتصال مع عملاء مخابرات النظام الإيراني وتنفيذ أعمال أمنية في إسرائيل تحت إشرافهم مقابل المال".

وأضافت أنه "تم توقيف زولوتريف بتهمة رش رسومات غرافيتي في مناطق نوف هجليل وحيفا ومجدال هعيمك (شمال)، وإضرام النار في سيارة بمدينة حيفا".

وأشارت إلى أنه "خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نشأ اتصال عبر الإنترنت بين زولوتريف وشخص يطلق على نفسه اسم إلياد اقترح أن يقوم أرتيوم بكتابات على الجدران مناهضة للحكومة من أجل تغيير الوضع في البلاد".

وبينت الشرطة "ووثَّق زولوتريف عشرات من كتابته على الجدران بصور ومقاطع فيديو أرسلها إلى إلياد وتلقى في المقابل 2800 دولار من عملة رقمية".

وأردفت أنه "بعد متابعته الأنباء عن اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، أدرك زولوتريف أن إلياد عميل إيراني".

واستطردت "رفض أرتيوم طلب من إلياد بقتل رجل (لم يحدد البيان هويته) مقابل 125 ألف دولار، على أن يتم تهريبه إلى روسيا أو إيران ومع ذلك، وبناء على طلب إلياد أضرم زولوتريف النار في سيارة بحيفا مقابل 2000 دولار".

وأكدت أنه "تم تقديم لائحة اتهام خطرة ضده صباح اليوم إلى المحكمة المركزية في الناصرة بمخالفات الاتصال مع عميل أجنبي وحرق وتخريب ممتلكات".

وفي الأشهر الأخيرة ادعت الشرطة و"الشاباك" على فترات اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية مقابل المال.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية.