إسرائيل تعتزم افتتاح سفارة لها في البحرين وتوسيع العلاقات التجارية

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، يوم الأربعاء، عن عزمه زيارة البحرين قريبا، لافتتاح سفارة لبلاده، فيما تعول الحكومة الإسرائيلية على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدولة الخليجية، بعد توقيع الطرفان ما أطلق عليه اتفاق سلام "تاريخي" في شهر أيلول الماضي.

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، بأن أشكنازي أكد عزمه زيارة المنامة قريبا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني.

وأضاف أشكنازي في المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي شهدت صراعات عديدة".

من جهته، رحب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة. وقال "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين، ونطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".

ووقعت البحرين والإمارات في 15 أيلول 2020، اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية ودوافع استثمارية إلى جانب القلق المشترك حيال إيران.

وفي نفس السياق، أعلنت وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم، إنها تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه وفدا من الدولة الخليجية لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين البلدين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما وليس في المجالات التجارية فقط بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن وزيادة واردات النفط والألومنيوم من المنامة.

وكانت مذكرة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أيلول الماضي، قالت إن البحرين "قد تُعبر عن اهتمام بالحصول على تكنولوجيا عسكرية وأمنية إسرائيلية".

ولم تعلق المنامة على ذلك ولا تنشر إسرائيل بيانات الصادرات العسكرية لكل دولة على حدة.