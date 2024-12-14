إسرائيل تعاود قصف سوريا وعدد غاراتها يرتفع لـ426 منذ سقوط الأسد

شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة استهدفت معسكرات للجيش السوري.

وأوضح المرصد أن عدد الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية ارتفع إلى 24 ضربة؛ استهدفت معسكرات كانت تابعة لجيش النظام السابق في منطقة عين منين شمال غربي دمشق، بالقرب من سجن صيدنايا. وأوضح المرصد أن الموقع المستهدف يحتوي على أنفاق داخل الجبل، حيث جدد الطيران الحربي الإسرائيلي ضرباته على الموقع وسط تحليق مكثف للطائرات في الأجواء المحيطة.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى من خلال تكثيف غاراتها الجوية على المواقع العسكرية إلى تدمير ما تبقى من ترسانة جيش النظام السابق بشكل كامل.

وأوضح أن عدد الضربات الإسرائيلية ارتفع إلى 426 غارة، طالت محافظات سورية منذ سقوط النظام السابق.