إسرائيل: تطورات خطيرة قد تحتم علينا الانجرار نحو الحرب مع لبنان

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الخميس، إن على بلاده الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان.

واضاف، "علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم".

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي الى ان "هناك تطورات خطيرة قد تحتم علينا الانجرار نحو الحرب في الشمال".

وختم بالقول، "لا نرغب في الوصول إلى حرب في الشمال ونريد إعادة مواطنينا إلى هناك بأمان".