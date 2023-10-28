إسرائيل تطلق وصف "الدناءة" على 121 دولة تبنت وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ وصفت إسرائيل، 121 دولة تبنت في الأمم المتحدة قرارا لإرساء وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بـ"الدناءة"، معلنة رفضها القاطع لأي دعوة من شأنها وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -عبر منصة إكس- إن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أي دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنهم يعتزمون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تماما، كما تعامل العالم مع النازيين وتنظيم الدولة الإسلامية، على حد تعبيره.

واستنكر كوهين قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة، ووصفه بأنه "مخزي".

وصوتت 121 دولة، بينها العراق، لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.

وطرحت وثيقة القرار التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 3 أسابيع، بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وتزامن التصويت على القرار مع قطع إسرائيل جميع الاتصالات عن قطاع غزة، وشنّها غارات غير مسبوقة، وصفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب.

وأسفرت الحرب التي تخوضها اسرائيل على غزة عن مقتل وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وسط انقطاع للتيار الكهربائي ومنع دخول الوقود، مما يحد من عمل القطاع الصحي الذي أعلن انهياره الكامل.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض أي قيود على إسرائيل في عملياتها العسكرية وقصفها المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف كيربي في تصريحات صحفية أن أميركا "لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل"، وأنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة، وجدد التأكيد على أن واشنطن تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" رغم استهدافها الواضح للمدنيين.

وقال كيربي إن الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة روتينية من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والاستخباراتيين بشأن "آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، لكنه لم يعلق على فحوى الإحاطة أو على التحركات الإسرائيلية الأخيرة وما إذا كانت مقدمة لغزو بري لغزة، مكتفيا بالقول "لقد رأينا بالتأكيد إسرائيل تقوم بعمليات مختلفة على الأرض في اليومين الماضيين".

وأضاف كيربي "منذ البداية أجرينا وسنواصل إجراء محادثات معهم بشأن الطريقة التي سيفعلون بها هذا، ولم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا في صفوف المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي ربما يختارونه، ذلك ما يمكن للأصدقاء فعله، ونحن أصدقاء".