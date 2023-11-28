إسرائيل تطلق سراح 30 أسيراً فلسطينياً وتتسلم 12 رهينة

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، ليل الثلاثاء، إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة حماس.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد وقت قصير من إطلاق حركة حماس سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنييْن أجنبيين من قطاع غزة.

وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية" الإماراتي، أن حافلة أسرى فلسطينيين خرجت من سجن عوفر قرب رام الله، وعلى متنها 10 من أسرى الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 12 رهينة جديدة وصلوا، مساء الثلاثاء، إلى إسرائيل، في اليوم الخامس من عملية تبادل الرهائن مع حماس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة "إكس": "الحكومة الإسرائيلية تحتضن المختطفين الـ12، عشرة من مواطنينا ومواطنين تايلانديين، الذين عادوا اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل".

وأضاف: "أبلغ المسؤولون المعينون عائلاتهم بأنهم عادوا إلى إسرائيل.. وتلتزم الحكومة الإسرائيلية بعودة جميع المختطفين والمفقودين".

وتأتي هذه العملية في إطار الإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم حماس منذ هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل وحماس، ليل الإثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل الأربعاء.

ومن المرجح كذلك أن يتم تمديد الهدنة ليومين إضافيين، لتنتهي ليل الجمعة، حسب ما نُقل عن مصدر إسرائيلي مطلع، الثلاثاء.

وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى حماس، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت إسرائيل مرارا أن القتال سيستأنف بعد انتهاء الهدنة مع حماس، حتى لو تم تمديدها لفترات مؤقتة.