إسرائيل تطلق "حملة دبلوماسية" ضد إيران

شفق نيوز/ دعت إسرائيل، يوم الثلاثاء، 32 دولة إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، عقب الهجوم الذي شنته طهران على تل أبيب.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "إطلاق حملة دبلوماسية على إيران، وذلك إلى جانب الرد العسكري المتوقع على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران".

وأضاف كاتس عبر منصة "إكس": "وجهت هذا الصباح رسائل إلى 32 دولة وتحدثت مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة في جميع أنحاء العالم"، داعيا إلى "فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية".

ولم يحدد كاتس الحكومات التي طلب منها فرض عقوبات على الحرس الثوري المدرج أساسا على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية ويخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.