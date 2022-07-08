إسرائيل تطلب منحها رحلات مباشرة إلى مكة المكرمة

شفق نيوز/ أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، عن توجيه طلب رسمي إلى السلطات السعودية للسماح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب ومكة المكرمة للحجاج.

وقال فريج الذي يمثل حزب "ميرتس" اليساري، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أود أن يكون هناك يوم عندما سأتمكن من مغادرة مطار بن غوريون لأداء واجبي كمسلم في مكة المكرمة".

وأضاف: "أثرت هذه القضية مع السعودية، وآمل بأن يحل هذا اليوم قريبا".

وتستقبل السعودية الحجاج من إسرائيل، ولكن عليهم السفر عبر دول ثالثة.

وقال فريج إن تكلفة ذلك (السفر عبر دول ثالثة) قد تصل إلى 11.5 ألف دولار مقابل رحلة مدتها أسبوع، بينما يدفع الحجاج من الدول العربية القريبة نحو نصف هذا المبلغ.

يذكر أن السعودية سمحت في وقت سابق للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في عام 2020.