إسرائيل تضع خطة للقضاء على حماس واحتلال غزة بالكامل

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء إيال زامير أجرى "تحولاً كبيراً" في خطط الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة، وفق ما أفاد به مسؤولون إسرائيليون مطلعون.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن "زامير يريد القضاء على حماس بشكل حاسم، من خلال هجوم بري واسع النطاق، يستمر لأشهر، قبل التوصل إلى أي حل سياسي في غزة".

وأضافوا: "في تحول كبير، بات زامير مستعداً لنشر قوات كافية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، إلى أجل غير مسمى، والتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية، وهو أمر تجنبته اسرائيل حتى الآن".

وقال إيهود يعاري من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، والذي عمل مع زامير سابقاً: "رئيس الأركان الجديد ينتمي إلى ثقافة عسكرية مختلفة عن رؤساء الأركان السابقين. ثقافة الانتشار المكثف".

وبحسب الصحيفة، "يرى العديد من المحللين العسكريين الإسرائيليين أن خطة زامير لاستخدام آلاف الجنود لاحتلال غزة تنطوي على خطر إيقاع إسرائيل في تمرد طويل الأمد يتسبب في دمار أكبر، ويقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، ويعرض حياة المزيد من الجنود الإسرائيليين للخطر".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى إن "جنود الاحتياط في إسرائيل، الذين يشكلون معظم قواتها البرية، منهكون، فيما الاقتصاد يعاني".

وأشارت إلى أن "تركيز الرأي العام ينصب بشكل أكبر على إعادة الرهائن المحتجزين في غزة، ويخشى أن يُقتلوا إذا استمرت العمليات العسكرية".