إسرائيل تصر على اجتياح رفح حتى لو رفضت أمريكا

شفق نيوز/ أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يوم الخميس، إن إسرائيل ستسيطر على رفح حتى لو تسبب ذلك في شقاق مع الولايات المتحدة، واصفا المدينة المكتظة باللاجئين جنوبي قطاع غزة بأنها المعقل الأخير لحركة حماس وبها ربع مقاتلي الحركة.

ونقلت وسائل إعلام تصريح الوزير قائلا : "واثقون تماما من قدرتنا على تنفيذ ذلك بطريقة فعالة، ليس فقط من الناحية العسكرية، لكن أيضا على الجانب الإنساني، ثقتهم في قدرتنا على ذلك أقل".

وأضاف ان "إسرائيل ستستمع إلى أفكار الجانب الأميركي بشأن رفح، لكن ستتم السيطرة على المدينة (الواقعة على الحدود مع مصر) سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا".

وشدد ديرمر انه"سيحدث ذلك حتى لو اضطرت إسرائيل إلى القتال بمفردها، وحتى لو انقلب العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، وسنقاتل حتى ننتصر في المعركة".

وتابع ان"ترك الفصائل المدعومة من إيران سيقود إلى هجمات بلا نهاية على إسرائيل من شتى أنحاء المنطقة، لهذا السبب فإن التصميم على إخراجهم قوي للغاية، حتى لو أدى ذلك إلى شقاق محتمل مع الولايات المتحدة".

واوضح الوزير ان"هناك 4 كتائب سليمة تابعة لحماس في رفح، مدعومة بمقاتلين انسحبوا من أجزاء أخرى من غزة، وهو ما يمثل 25 بالمئة من قوة الحركة قبل الحرب".

واختتم قوله:"لن نترك ربعهم في مكانهم، وسنذهب إلى رفح لأنه يتعين علينا ذلك. وأعتقد أن ما لا يفهمه الناس هو أن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر يمثل لحظة وجودية بالنسبة لإسرائيل".