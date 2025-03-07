إسرائيل تشن 20 غارة على جنوب لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة بيت ياحون ووادي مريمين الواقعة بين بلدتي زبقين وياطر جنوبي البلاد.

هذا وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن نحو 20 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت العديد من الأودية والمناطق الحرجية في أطراف زبقين وبيت ياحون والعيشية والريحان وأنصار والبيسارية جنوبا.

إلى ذلك، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل في منطقة جنوب لبنان على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي والتي تم رصد داخلها وسائل قتالية ومنصات صاروخية للتنظيم".

وأضاف: "وجود وسائل قتالية ومنصات صاروخية في هذه المواقع يعتبر تهديدا على دولة إسرائيل ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة لإعادة اعمار حزب الله أو تموضعه".