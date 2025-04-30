إسرائيل تشن هجومين جديدين في صحنايا السورية "دفاعاً عن الدروز"

شفق نيوز/ نقلت هيئة البث العبرية، يوم الأربعاء، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن مسيرات الجيش الإسرائيلي نفذت هجومين إضافيين على مسلحين في صحنايا كانوا يستعدون لإيذاء الدروز، حسب وصفها.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد أدى الهجومان إلى مقتل عنصر أمن سوري.

ويأتي هذان الهجومان بعد "ضربة تحذيرية" شنها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ضد من سماهم "متطرفين" كانوا يستعدون لمهاجمة دروز في بلدة صحنايا، وفق بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

بدورها، أفادت وزارة الداخلية السورية أن مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا للقوات الأمنية على أطراف صحنايا، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي هو الثاني منذ صباح اليوم على مراكز أمنية في محيط البلدة، ذات الأغلبية الدرزية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أهلية وإعلامية في مدينة جرمانا بريف دمشق، أن طيرانًا مسيّرًا يرجح أنه إسرائيلي بدأ يطوف فوق المدينة ذات الغالبية الدرزية.

إلى ذلك، أعلنت مصادر عسكرية سورية أن الجيش السوري بدأ بإدخال كتيبة "مسيّرات شاهين" إلى العمل العسكري في منطقة صحنايا.

وكان الأمن العام قد دخل منطقة صحنايا في محاولة لفرض الأمن بعد اشتباكات دامية بدأت منذ ليل أمس الثلاثاء.