إسرائيل تشن غارات على معابر حدودية بين سوريا ولبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، شن غارات استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان.

وبحسب بيان للجيش، فإن "الضربات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، وتم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله".

‎وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن "هذه الغارات تعتبر خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400 وحدة التسلح التابعة لحزب الله والمسؤولة عن نقل الأسلحة المخصصة لتنفيذ مخططات ارهابية ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية وقوات جيش الدفاع".

وتابع:"كما تأتي هذه الضربات في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإحباط كل تهديد على دولة إسرائيل ولن يسمح بإعمار حزب الله".

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية أن الضربات الإسرائيلية استهدفت معبرين حدوديين مع سوريا، هما معبر جوسية ومعبر العريضة.