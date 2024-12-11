إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع عسكرية لنظام الأسد في اللاذقية وطرطوس

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الأربعاء الخميس، غارات جوية استهدفت ميناء اللاذقية، وضهر الزوبة في بانياس ومستودعات عسكرية للنظام السابق في ضهر صفرا بريف طرطوس، مما أدى إلى انفجار صواريخ في الموقع وانطلاقها بشكل عشوائي.

ويقول المرصد السوري إن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تدمير ما تبقى من ترسانة سوريا العسكرية، لليوم الرابع على التوالي منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول، عبر شن ضربات جوية مركزة.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على موقع رادار في قرية بيلة وهو موقع حرب إلكترونية وانذار مبكر شمال طرطوس بـ 7 كيلومتر.

وموقع دفاع جوي يحتوي رادار وصواريخ في البلاطة شمال طرطوس بـ 4 كيلومتر، وموقع الرادار بمنطقة الرادار جنوب طرطوس بـ 5 كيلومتر، وموقع في برج اسلام، ورادار في ريف اللاذقية.

وعند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء استهدفت إسرائيل معسكر الطلائع في حي الجورة بمدينة دير الزور، ومطار دير الزور العسكري، مما أسفر عن تدمير طائرات ومعدات رادارية.

ونفذت إسرائيل بأكثر من 352 غارة جوية على 13 محافظة سورية، منذ الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد، في صباح 8 كانون الأول.