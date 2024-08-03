إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق سورية قريبة من لبنان

شفق نيوز/ أفاد مصدر قريب من حزب الله اللبناني بأنّ سائقاً سورياً أصيب بجروح مساء الجمعة في غارات إسرائيلية استهدفت قافلة شاحنات وقود كانت في طريقها إلى لبنان من سوريا المجاورة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر إنّ "ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة شاحنات صهاريج على الحدود السورية-اللبنانية في منطقة حوش السيد علي، ما أدّى إلى إصابة سائق سوري".

وأضاف أنّ هذه الغارات سبقتها قبل وقت قصير ضربات إسرائيلية أخرى على نفس المنطقة الحدودية.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ غارات إسرائيلية استهدفت الأراضي السورية قرب الحدود مع لبنان، لكن من دون أن يشير إلى وقوع إصابات من جرائها.