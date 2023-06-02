إسرائيل تشكو حزب الله إلى الأمم المتحدة

شفق نيوز / قدمت إسرائيل، يوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها "حزب الله" اللبناني.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها "حزب الله" اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و 1559.

وطالب الدبلوماسي الإسرائيلي، لبنان، بالسيطرة على ما يجري في أراضيها ومنع ما أسماهم بـ"الجماعات الإرهابية" من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.

وناشد أردان، مجلس الأمن، بإدانة كل من إيران و"حزب الله" اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559، محذراً من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة إسرائيل.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى، قبل أسبوعين، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.

وجاءت المناورة العسكرية قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لـ"تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000"، وفقاً لوسائل إعلام مقربة من حزب الله.