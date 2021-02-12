إسرائيل تشعر بـ"ازدراء دبلوماسي" من قبل بايدن

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يوم الجمعة، أن الرئيس الجديد جو بايدن لم يقم لغاية الآن بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن تل أبيب تعد ذلك "ازدراء دبوماسياً".

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته وكالة شفق نيوز، إن الإسرائيليين يتساءلون عن الأسباب التي أدت إلى عدم قيام بايدن بالاتصال هاتفيا بنتنياهو حتى الآن، رغم توليه مهام منصبه منذ يوم العشرين من كانون الثاني الماضي.

وأشارت إلى أنه على العكس من الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما، اللذين تواصلا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون أيام قليلة من توليهما السلطة، فإن نتنياهو لا يزال ينتظر الاتصال الهاتفي التقليدي من البيت الأبيض.

وأكدت الصحيفة أنه بعد مرور 3 أسابيع على توليه السلطة، وقيامه بالعديد من الاتصالات الهاتفية مع عدد من زعماء العالم، فإن معظم الطبقة السياسية في إسرائيل تصف ما حدث مع نتنياهو بأنه "ازدراء دبلوماسي كامل".

وفي ظل هذا الصمت يرى البعض أن هناك خوفا من مرحلة سوف تشهد "فتورا مريرا" في العلاقات بين بايدن ونتنياهو، على العكس مما كان عليه الوضع في ظل العلاقة الوطيدة التي تمتع بها نتنياهو مع الرئيس السابق ترامب.

ويرفض مسؤولون في الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة أن سجل مكالمات بايدن يحمل أي توبيخ مشفر لإسرائيل، أو رئيس حكومتها، ويرون أن البيت الأبيض يقول إن بايدن يتصل بكل منطقة، وأن منطقة الشرق الأوسط سوف تظهر قريبا.