إسرائيل تشطب اسم "فتاة المناخ" من مناهجها الدراسية بسبب تضامنها مع غزة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنها بصدد شطب الناشطة المناخية، غريتا تونبرغ، من المناهج الدراسية بعد نشرها صورة تضامنت فيها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت غريتا تونبرغ الملقبة أيضاً بـ"طفلة المناخ"، قد نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على موقع إكس (تويتر سابقاً) صورة لها برفقة أصدقاء وهي تحمل لافتة كُتب عليها "قف مع غزة"، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

حيث كتبت غريتا تونبرغ: "اليوم نضرب تضامناً مع فلسطين وغزة. يحتاج العالم إلى التحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين"، حسب ما ذكره موقع "يورو نيوز".

تعليقاً على ذلك، قالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن "حماس منظمة إرهابية مسؤولة عن قتل 1400 إسرائيلي بريء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، واختطفت أكثر من 200 شخص إلى غزة.. هذا الموقف سيحرمها (غريتا تونبرغ) من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين".