إسرائيل تشارك في مناورات جوية بحضور السعودية والكويت بصفة "مراقب"

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" ان تسع دول بينها إسرائيل ستشارك في مناورات جوية سنوية في اليونان، وذلك بمشاركة من المملكة السعودية والكويت، بصفة "مراقب".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المناورات ستكون بمشاركة الولايات المتحدة وكندا وايطاليا وقبرص وسلوفينيا والنمسا، وستبدأ في 28 آذار/مارس الجاري وتستمر حتى 8 نيسان/أبريل.

وتحضر دول مثل السعودية والكويت والهند وبريطانيا ومقدونيا وألبانيا ومصر، بصفة مراقب.

وتحاكي المناورات الجوية تنفيذ عمليات ضد انظمة دفاع جوية وشن غارات كبيرة وعمليات بحث وانقاذ، وهي تأتي في ظل استمرار الحرب الروسية-الاوكرانية.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية فان عشرات الطائرات ستشارك في هذه المناورات بالقرب من السواحل اليونانية على البحر المتوسط والتي تحضرها اسرائيل منذ العام 2015.

واشارت الى ان اسرائيل استفادت في السنوات الماضية من هذه المناورات من اجل التدريب على كيفية تجنب نظام الدفاع الجوي الروسي "اس-300" الذي تستخدمه ايضا كل من ايران وسوريا.

ولفتت الصحيفة الى ان المناورات تأتي في ظل التوتر الحالي في الشرق الاوسسط بعدما شنت ايران هجمات صاروخية على اربيل بالقرب من القنصلية الامريكية في المدينة، فيما قالت طهران انه "هدف اسرائيلي، وذلك بعد تقارير تحدثت عن ضربة اسرائيلية استهدفت مقرا للطائرات الايرانية المسيرة في غرب ايران.

وبحسب الصحيفة ايضا فان المناورات الجوية تأتي في ظل استمرار الغزو الروسي لاوكرانيا، وانه استنادا الى ل "القناة 12" الاسرائيلية، فان اسرائيل والدول الاخرى المشاركة، ستعمل من اجل الاستفادة من الدروس الاولية من الحرب، برغم ان اي دولة من المشاركين في المناورات، لا تتجاور بحدودها الاراضي الروسية. لكن التقرير لفت الى المخاوف من امتداد الحرب، موضحا ان المناورات "اشارة الى بوتين بان هذه الدول تعمل معا للدفاع عن سيادتها".