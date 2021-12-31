إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"فلورونا"

شفق نيوز/ سجلت إسرائيل أول إصابة بما يسمى مرض "فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وفق ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة أن حالة العدوى المزدوجة سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة.

وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق من الجمعة.

ونقلت الصحيفة أن مسؤولي الصحة يقدرون أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ"فلورونا" لكن لم يتم تشخيصهم.

وتنقل الصحيفة عن البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكان النتيجة إيجابية لكليهما.