إسرائيل تستهدف مواقع "إيرانية" وأخرى لـ"حزب الله" في سوريا

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنَّ الضربتين الصاروخيتين اللتين نُفذتا الأربعاء في ريفي طرطوس وحماة، كانتَا ضمن عملية واحدة لضرب أهداف لإيران و"حزب الله" جنوب حماة.

ففي هجومٍ يعد الثامن والعشرين منذ مطلع العام الحالي، تعرض مركز البحوث العلمية جنوب مدينة حماة لقصف إسرائيلي، وذلك بعد ساعات قليلة من هجوم صاروخي مماثل على محيط مدينة طرطوس، على الساحل السوري.

ووفق المعلومات، جرى أولاً ضرب بطارية دفاع جوي سوري وتعطيل رادار في طرطوس بهدف فتح ممر آمن للصواريخ الإسرائيلية التي أُطلقت بعد ساعات وأصابت أهدافاً في مركز البحوث العلمية في جبل بقسيس التابعة لمنطقة تل أرطل جنوب مدينة حماة، وذلك وسط أنباء متضاربة حول تعرّض مطار الشعيرات العسكري في المنطقة الوسطى لاستهداف إسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية في حماة لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أنَّ غارات استهدفت قاعدة عسكرية تستخدمها إيران و"حزب الله" اللبناني بين قريتي دير الحجر والجماسة بريف طرطوس، ونقاط قرب اللواء 47 جنوب مدينة حماة.