إسرائيل تستهدف قافلة مساعدات قادمة من العراق في سوريا

شفق نيوز/ استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، شاحنات تحمل مواد إغاثية وطبية في مصنع فارغ للسيارات الإيرانية جنوب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد أيّام من غارات طالت دمشق والحدود اللبنانية السورية.

وذكر المرصد السوري أن طائرات إسرائيلية شنت "غارات جوية بثلاثة صواريخ استهدفت 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية في معمل للسيارات الإيرانية بمنطقة حسياء الصناعية" الواقعة إلى الجنوب من مدينة حمص.

وأدت الغارة إلى إصابة 3 أشخاص "من فرق الإغاثة، وتدمير الشاحنات التي "كانت قادمة من العراق لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية"، وفق المرصد.

من جهته، أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل وقوع "عدوان جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية محملة بمواد طبية وإغاثية، والأضرار مادية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).