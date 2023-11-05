إسرائيل تستعين بسجناء يهود على أسرى فلسطينيين "أنزلوا العلم"

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن مصلحة السجون الاسرائيلية شنت حملة مداهمة لزنازين الفلسطينيين في "سجن مجيدو" بعدما أنزل عدد منهم علم إسرائيل من السجن.

وأضافت، أن مصلحة السجون استعانت بسجناء جنائيين يهود لتنفيذ هذه الحملة على أقسام الأسرى الفلسطينيين.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الثلاثين وسط استمرار القصف الإسرائيلي على أحياء قطاع غزة.

وخلف القصف آلاف القتلى في صفوف الفلسطينيين وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأدى القصف إلى خروج الكثير من المرافق الطبية خارج الخدمة وسط صعوبة إنقاذ الجرحى وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض.