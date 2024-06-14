إسرائيل تستعد لهجوم واسع على لبنان‎

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، عن استعداد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، لهجوم واسع النطاق على لبنان، وتنتظر الضوء الأخضر على المستوى السياسي.

‎وبحسب القناة 12 العبرية، تدرك إسرائيل إمكانية أن تكون الحرب حتمية، مشيرة إلى أنه ليس من المؤكد أن حزب الله يحلل بشكل صحيح الجدية الإسرائيلية للعمل في لبنان، وهو ما يزيد من خطر توسيع الساحة.

‎وكان حزب الله اللبناني، قد أكد أن هجماته المكثفة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل هذا الأسبوع تظهر للقادة الإسرائيليين أن حربا شاملة ستكون مكلفة، حسبما قال علي دعموش، القيادي البارز في الحزب.

‎وأطلق مقاتلو حزب الله المتحالف مع إيران عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل، الجمعة، في اليوم الثالث من الانتقام لمقتل قيادي بارز بالجماعة.

‎ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي رصد قرابة 35 قذيفة من جنوب لبنان.

‎وتتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

‎ويأتي التصعيد الأخير بينما هدد بعض القادة الإسرائيليين بشن حرب شاملة لوضع حد لإطلاق صواريخ حزب الله، في حين يسعى الأخير إلى الضغط على إسرائيل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار لدعم حركة حماس.