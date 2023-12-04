إسرائيل ترفع مستوى تحذير سفر مواطنيها لعشرات الدول بينها كبار أوروبا

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الاثنين تحديث تحذيرات سفر مواطنيه لعشرات الدول، وسط ما زعم أنه "تصاعد التحريض ومعاداة السامية في أنحاء العالم" على خلفية الحرب في قطاع غزة، ومن بين تلك الدول كبار أوروبا المتمثلين ببريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وبحسب ما نشره موقع روسيا اليوم، تشمل البلدان التي وردت بتحذير السفر إليها إلى المستوى 2، أي اتخاذ احتياطات إضافية أثناء وجودهم هناك، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولا في أمريكا اللاتينية، بما فيها الأرجنتين والبرازيل، وكذلك أستراليا وروسيا.

وتم رفع التحذير لعدد من البلدان في إفريقيا، بما فيها جنوب إفريقيا وإريتريا، وفي آسيا الوسطى، بينها أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، إلى المستوى 3، الذي يوصي بتأجيل السفر غير الضروري.

وكرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان له توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، وأوصى المضطرين للسفر إلى الخارج بالتكتم على هوياتهم اليهودية والإسرائيلية أمام الناس.