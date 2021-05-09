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إسرائيل ترفض طلبا أميركيا بشأن القدس

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-09T17:57:21+0000
إسرائيل ترفض طلبا أميركيا بشأن القدس

شفق نيوز / رفض وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأحد، طلبا أميركيا بشأن الأحداث الجارية في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهال" عن كوهين قوله، إن بلاده ملك لهم، وهي ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد".

وأفادت الإذاعة بأن "مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، طالبوا بتوضيحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن قضية العقارات في بلدة الشيخ جراح في القدس المحتلة".

وصرح إيلي كوهين ردا على ذلك: "إسرائيل تتصرف بمسؤولية وتسمح بحرية العبادة، لكن يجب اتخاذ إجراءات ضد من يخالف الأمر، هناك من يحرض على النار، وهم عناصر ليسوا في الضفة الغربية ولكن في غزة، عناصر في حركة الجهاد الإسلامي وحماس يتلقون تمويلا من إيران".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء السبت في منطقة باب العامود في مدينة القدس ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وفرّقت قوات الأمن الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

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