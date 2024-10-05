إسرائيل ترجح إصابة قاآني بضربة جوية في بيروت

شفق نيوز/ رجحت تقارير إسرائيلية، مساء السبت، إصابة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت خليفة حسن نصر الله، لزعامة حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن قناة 12 الإسرائيلية، إشارتها إلى أنّ التحقيق جارٍ في احتمال إصابة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، في قصف إسرائيلي في بيروت.

وأفادت N12، بأن قاآني يشرف على الجماعات الإرهابية والوكلاء لإيران في المنطقة، مشيرة إلى أنه ربما أصيب في غارة جوية في جنوب بيروت، في نفس الهجوم الذي استهدف هاشم صفي الدين، خليفة نصر الله المفترض.

ولفتت إلى أن قاآني لم يكن حاضرا في صلاة الجمعة التي جرت في طهران وكانت بإمامة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وقتلت إسرائيل عددا كبيرا من القياديين في حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله الذي اغتالته في ضربة جوية في 27 سبتمبر/أيلول، قتل فيها أيضا قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفورشان.