إسرائيل تدمر "الحي السعودي" بالكامل.. صورة

شفق نيوز/ أظهرت صورة جوية مركبة مقارنة بين مناطق مدينة رفح في قطاع غزة قبل، وبعد القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وبدى واضحا حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمباني والمنشآت وكافة المرافق الموجودة في المدينة وتحولت لوحة باللونين الأبيض والأسود.

كما ظهرت آثار الدمار واضحة على "الحي السعودي" في رفح، وهو ما أكده مسؤولون في المدينة سابقا بأن الجيش الإسرائيلي يدمر المدينة ومخيماتها بطريقة ممنهجة وكان آخرها "الحي السعودي".

وفي السياق ذاته ذكر مسؤولون في رفح أن ما فعله الجيش الإسرائيلي بمعبر رفح يهدف إلى "تحويل قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة".