إسرائيل تدعو سكان غزة للهرب إلى مصر

شفق نيوز/ نقل موقع "واينت" العبري اليوم الثلاثاء، عن الجيش الإسرائيلي دعوته لسكان غزة إلى "الهرب إلى مصر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا."

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 704.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 704 قتلى إلى جانب نحو 3900 جريحا.

بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية النزاع إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.