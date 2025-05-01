إسرائيل تدخل حالة الطوارئ مع استمرار حرائق جبال القدس

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، يوم الخميس، حالة الطوارئ مع استمرار اندلاع حرائق عنيفة في جبال القدس، بينما تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران المستعرة قرب الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب، والتي أسفرت عن عدة إصابات وأجبرت طواقم الإغاثة على رفع حالة التأهب.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قيادة الجيش بنشر قوات لدعم أجهزة الإطفاء في السيطرة على الحرائق.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن حرائق الغابات القريبة قد تمتد إلى داخل مدينة القدس.

ولاحقًا، أعلن نتانياهو أن ثلاث طائرات إطفاء ستصل قريبًا من إيطاليا وكرواتيا للمساهمة في جهود إخماد الحرائق.

من جانبه، أوضح مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن طائرتين لإطفاء الحرائق وصلتا من إسبانيا وثالثة من فرنسا، إلى جانب دعم إضافي من رومانيا.

وفي السياق ذاته، أمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير الجيش بدعم الشرطة وخدمة الإطفاء عند الحاجة، مع نشر بعض القوات بالفعل في الميدان.

واندلعت الحرائق العنيفة في محيط القدس منذ أمس الأربعاء، مما استدعى نشر العديد من فرق الإطفاء لمحاصرة النيران، فيما أُغلق الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس في منطقة الحرائق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا يفرون من سياراتهم وسط الدخان الكثيف، تاركين مركباتهم خلفهم.

وتواجه خدمة الإطفاء الإسرائيلية حاليًا خمس بؤر نشطة للحرائق في محيط القدس، بينما اندلعت حرائق أخرى في الجنوب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن فرق الإطفاء تعمل أيضًا في شمال إسرائيل لإخماد حرائق غابات هناك، دون تسجيل إصابات حتى الآن في المنطقتين الشمالية والجنوبية.