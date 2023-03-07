إسرائيل تحقق في"حادثة خطيرة".. لبناني انتزع ذخيرة جندي على الحدود

شفق نيوز/ فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في سرقة لبناني "مشط ذخيرة" من جندي على الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق تجمهروا بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد أدرعي أنه "خلال نشاط هندسي للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان تجمهر عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق".

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي على حسابها الرسمي على "تويتر"، في تغريدة جديدة لها، أن حادثة عسكرية خطيرة جرت وقائعها على الحدود اللبناني، حينما اقترب أحد المشتبه فيهم من اللبنانيين إلى أفراد القوة العسكرية الإسرائيلية، وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم.

وشددت إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن تلك الواقعة العسكرية الخطيرة باتت قيد التحقيق.