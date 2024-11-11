إسرائيل تحصي تكاليف حربي غزة ولبنان: 28 مليار دولار

شفق نيوز/ أحصت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الاثنين، تكاليف الحروب الدائرة مع كل من حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن "التكاليف تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)"، موضحة أن "عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في تشرين الأول/ أكتوبر".

وانخفض العجز في الأشهر الاثني عشر حتى تشرين الأول/ أكتوبر إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5 % في الأشهر الاثني عشر حتى أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% في 2024.