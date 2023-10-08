إسرائيل تحرر رهائن وتعلن قتل ما لا يقل عن 10 مسلحين فلسطينيين

شفق نيوز/ استعادت السلطات الإسرائيلية السيطرة على مركز شرطة سديروت الذي اجتاحه مسلحو حركة حماس منذ وقت مبكر السبت، بعد عملية استمرت ساعات لطردهم، شملت استعادة بعض الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي بيان، أشاد قائد شرطة الحدود الإسرائيلية، أمير كوهين، بقوات الأمن التي "استعادت السيطرة على مركز شرطة سديروت وحررت بعض الرهائن، خلال عملية قُتل فيها ما لا يقل عن 10 مسلحين فلسطينيين".

ولا تزال قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بتفتيش البلدات في جنوب إسرائيل بحثا عن المسلحين الفلسطينيين الذين توغلوا من غزة في وقت مبكر من صباح السبت، خلال هجوم غير مسبوق على إسرائيل.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية ذاتها، فإنه تم القبض على عدد من المسلحين أو قتلهم على أيدي قوات الأمن، وعاد بعضهم إلى غزة مع مختطفين، من بينهم نساء وأطفال وكبار السن.

وتظهر اللقطات التي بثتها القناة 12 الإسرائيلية، قيام القوات بتمشيط مناطق في سديروت والمجتمعات المحيطة بها، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية بحثا عن المتسللين الفلسطينيين.

وتم إنقاذ الرهائن في كيبوتس بئيري وأوفاكيم من قبل قوات الأمن في وقت سابق.

وقال كوهين: "نحن في وقت صعب، لكننا الآن نرفع رؤوسنا ونواصل العمل بعزم وقوة ضد أي تهديد لتوفير الأمن للمواطنين".

وجاء في بيان للشرطة: "تمت السيطرة الكاملة على المركز، وقامت قواتنا بتحييد نحو 10 إرهابيين مسلحين بداخله".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، بأن المستشفيات استقبلت 1864 مصابا جراء هجوم حماس المفاجئ غالبيتهم من المدنيين.

ومن بين المصابين الإسرائيليين، 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة. كذلك، هناك 821 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، ويتلقى 20 شخصا العلاج من الإجهاد الناتج عن الصدمات. ويخضع 223 شخصا إضافيا للإشراف الطبي