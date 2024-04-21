إسرائيل تحذر أمريكا: العقوبات ضد جنودنا خط أحمر

شفق نيوز/ حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، الولايات المتحدة من فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة وقال إن ذلك سيكون "خطًا أحمر".

ونشر بن غفير تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر. يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا (نيتساح يهودا)".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، امس السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.

وتُعتبر وحدة "نيتساح يهودا" هدفًا للشبان المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الذين لم يُقبلوا في وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.

وستحظر العقوبات على الكتيبة وأعضائها استلام المساعدات والتدريب العسكري الأميركي، وتستند إلى انتهاكات حقوق الإنسان المُسجلة في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر.

من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفضه للعقوبات المتوقعة على وحدة في الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "لا يُجوز فرض عقوبات على جيشنا، وسنتخذ جميع الخطوات ضد هذه الإجراءات".

وفي السياق، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش فرض العقوبات الأميركية على الجيش الإسرائيلي بأنه "جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاشتباكات في المنطقة، وقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة إلى سقوط ضحايا فلسطينيين، مع تواصل المساعي الدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار.