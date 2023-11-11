إسرائيل تحذر حزب الله من "خطأ فادح": سنحوّل بيروت مثل غزة

شفق نيوز / أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم السبت تقييما للوضع في مستوطنة الجليل القريبة من الحدود اللبنانية وتحدث مع عناصر الجيش.

وقال غالانت خلال زيارته: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".

وأضاف: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وأنوف الطائرات تتجه نحو الشمال.. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جدا.. لقد فعلنا ذلك، ولم نستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، بوقت سابق من اليوم السبت استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة فيها.