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إسرائيل تحت القصف.. تعليق رحلات جوية وصافرات الإنذار تدوي في عدة أماكن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-07T17:25:44+0000
إسرائيل تحت القصف.. تعليق رحلات جوية وصافرات الإنذار تدوي في عدة أماكن

شفق نيوز / تعرضت العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وثلاث مدن أخرى لوابل من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة يوم الأحد، وسط أنباء عن تعرض مطار بن غوريون الدولي إلى قصف هو الآخر.

يأتي ذلك، رغم اقتراح وسطاء مصريين، "هدنة" في قطاع غزة من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، وكانت قد قبلت بها إسرائيل، أمام استمرار محاولات إقناع الجانب الفلسطيني بضمان وقف إطلاق النار.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي، من الوسيط المصري "ضمانات تتعلق بالأسرى من جهة، وإنهاء التصعيد الإسرائيلي والقصف على غزة من جهة أخرى".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "950 صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية منذ انطلاق العملية، لافتة إلى أن تل أبيب ويافا وبات يام، وحولون ما تزال تحت القصف حتى الآن".

وأضافت الهيئة، أن "الأمن الإسرائيلي، اضطر إلى إنزال مسافرين من طائرات على مدرج مطار بن غوريون الدولي، لتزامن وقت الإقلاع مع القصف الذي تتعرض له مدن عدة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 140 موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، قائلا إن 580 صاروخا أطلقت من غزة منذ بدء العملية العسكرية حتى عصر يوم الأحد.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إلى 36 شخصاً، بينهم 11 طفلاً و4 سيدات، وعدد الإصابات إلى أكثر من 311 شخصاً، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

 

 

 

 

 

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