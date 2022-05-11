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إسرائيل تحبط عملية تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-11T11:33:57+0000
إسرائيل تحبط عملية تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى غزة

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" (الأمن العام)، يوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى قطاع غزة.

وذكر متحدث باسم كل من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، أن "عملية الإحباط تمت الأحد الماضي، وتضمنت أسلحة كانت مخصصة لـ(كتائب القسام)، الجناح العسكري لحركة (حماس)".

بدورها، أفادت القناة العبرية "13" في تقرير لها بأن "معلومات استخباراتية، تمخض عنها اعتقال القوات 3 أشخاص متورطين بالعملية، خرجوا في ساعات الليل من شواطئ غزة في رحلة بحرية تجاه المنطقة البحرية مقابل شواطئ غزة بالقرب من مصر، وحاولوا اجتياز المياه البحرية الإقليمية المصرية واعتقلوا هناك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

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