إسرائيل تجدد غاراتها على الضاحية والصحة اللبنانية تعلن مقتل 40 شخصاً

شفق نيوز/ جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غاراته على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وعلى خمس قرى جنوب لبنان، وذلك بعد توجيه إنذار للمواطنين بإخلاء أماكنهم "فورًا" تمهيدًا لقصفها.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي، بشن غارات إسرائيلية على منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى تنفيذ غارات جديدة على منطقة الحدث في الضاحية.

ويأتي هذا بعد 12 غارة شنتها طائرات الجيش الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية يوم أمس، فيما طالت إنذارات الإخلاء جنوبًا، قرى الطيبة وعدشيت القصير ودير سريان وبرج الشمالي ومعشوق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك أسفرت عن مقتل 40 شخصًا وإصابة 52 آخرين، توزعوا على عشرة قرى تم استهدافها في تلك المحافظة.

أمّا في محافظة الجنوب، فقد قتل 5 أشخاص وأصيب 26 آخرين جراء القصف الذي طال 9 قرى مختلفة، وفي النبطية أدى العدوان الإسرائيلي إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين، في الغارات التي تواصلت على 10 قرى مختلفة، بحسب الوكالة.