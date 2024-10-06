إسرائيل تجدد غاراتها العنيفة على الضاحية وحزب الله يستهدف حيفا بالصواريخ

شفق نيوز/ جددت إسرائيل ثانية مساء الأحد قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، في المقابل أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ على مدينة حيفا.

وتركزت الغارات الإسرائيلية تحديدًا في برج البراجنة والحدث وسان تيريز، وذلك بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق تحذيرًا جديدًا بالإخلاء إلى سكان منطقتين في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، مع استمرار قصفه لمواقع أخرى للحزب.

في المقابل، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صواريخ من حزب الله في سماء حيفا، استهدفت مطعمًا حيث أطلق حزب الله عددًا من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل.

لكن حزب الله قال في بيان إنه استهدف قاعدة الكرمل جنوبي حيفا شمالي إسرائيل بصواريخ "فادي 1"

وجاءت تلك التطورات الميدانية بعد ليلة عنيفة عاشتها الضاحية الجنوبية بعد أن تلقت أكثر من 30 غارة إسرائيلية، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود من مناطق عدة، ولاسيما في محيط طريق المطار.