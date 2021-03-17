إسرائيل تتوقع تلقي 2000 صاروخ يوميا من حزب الله اللبناني

شفق نيوز/ توقع قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال اوري جوردي، يوم الأربعاء، أن تتعرض بلاده لقصف صاروخي يومي مكثف من قبل حزب الله البناني، كبديل للمواجهة الحربية الميدانية.

وقال جوردي في مؤتمر أمني إن إسرائيل قد تتعرض لألفي صاروخ وقذيفة في اليوم الواحد في حال اندلاع صراع مع حزب الله اللبناني.

وأضاف: "إنهم (حزب الله) يعلمون أنهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذا يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية وهي منازلنا وفي مدننا".

وتابع جوردي "يحتاج أعداؤنا على الجبهات المختلفة إلى معرفة أنه إذا لزم الأمر، سنقوم بتفعيل رد فعل عسكري لم يسبق له مثيل من قبل".

وأشار إلى أن أعداء إسرائيل يجب أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مرنة وقد أثبتت نفسها في الماضي.

وتعتقد إسرائيل أن لدى حزب الله اللبناني ترسانة من حوالي 150 ألف صاروخ، بعضها لديه القدرة على ضرب أي مكان داخل إسرائيل.