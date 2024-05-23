إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين

شفق نيوز/ توعدت اسرائيل، الدول التي اعترفت بـ"دولة فلسطين" بعد هجوم أكتوبر الماضي، بحسب دبلوماسي اسرائيلي.

وقال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، أن إسرائيل لن تنسى أو تغفر للدول التي اعترفت بفلسطين بعد هجوم حماس العام الماضي.

وقال بروسور لموقع "Table.Briefings"، إن "هذه الدول تمنح الإرهابيين رياح مواتية. خلال المذبحة القادمة، ستكون أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء".

وتوعد الدبلوماسي الاسرائيلي، الدول التي اعترفت بفلسطين بالقول: "لن ننسى هذا ولن نسامح هذه الدول".

وأعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، يوم أمس الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".

من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانيا من العواقب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.

يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.

وتحظى "دولة فلسطين" بالاعتراف من قبل 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاث دول اوروبية جديدة.

الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين، إلى جانب غالبية دول الجنوب العالمي (باستثناء ميانمار وإريتريا والكاميرون).

وفي أوروبا، تعترف بدولة فلسطين كل من: بلغاريا والمجر وقبرص ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والسويد، بالإضافة إلى النرويج وأيرلندا وإسبانيا.