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إسرائيل تتهم إيران بمهاجمة سفينة لها في خليج عمان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-27T08:23:24+0000
إسرائيل تتهم إيران بمهاجمة سفينة لها في خليج عمان

شفق نيوز/ كشف تقرير إعلامي إسرائيلي، يوم السبت، أن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لتفجير في المياه الخليجي الأسبوع الماضي، تعرضت لهجوم من على سطح الماء، مشيراً إلى أن إسرائيل تتهم إيان بذلك.

وذكر موقع إسرائيل 24 الإخباري، أن تل أبيب ترى أن طهران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له السفينة "هيل يسري" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر والتي تحمل علم باهاما، في خليج عمان الخميس الماضي.

ونقل عن مالك السفينة، رامي أونغر، قوله "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له السفينة والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية".

ونقل الموقع عن خبير في الاستخبارات الأميركية تأكيده أن "السفينة لم تصطدم بلغم بحري وإنما أصيبت من سطح الماء".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم الخميس.

وقالت مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقرا وتعنى بالأمن البحري، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

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