إسرائيل تتهم إيران بتقويض أربع دول عربية بينها العراق

شفق نيوز/ اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم السبت، بتقويض أربع دول عربية بينها العراق في سبيل تصدير الثورة الإسلامية التي فجرها الإمام الخميني في سبعينيات القرن المنصرم.

ونقلت "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان حال وزارة الخارجية العبرية تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعي على "تويتر" تحدثت فيها عن زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إلى إيران واجتماعه مع قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي.

وذكرت التغريدة، "ان أي خير لأهالي غزة ممكن أن يتمخض عنه هذا الاجتماع ؟ الامين العام لمنظمة الجهاد الإسلامي الارهابية النخالة في طهران يستمع لتعليمات إيران الذين كل ما يهمهم تصدير ثورتهم للمنطقة بعد أن قوضت حتى الآن ٤ دول عربية لبنان وسوريا واليمن والعراق".