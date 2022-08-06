سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إسرائيل تتهم إيران بتقويض أربع دول عربية بينها العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-06T18:42:54+0000
إسرائيل تتهم إيران بتقويض أربع دول عربية بينها العراق

شفق نيوز/ اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم السبت، بتقويض أربع دول عربية بينها العراق في سبيل تصدير الثورة الإسلامية التي فجرها الإمام الخميني في سبعينيات القرن المنصرم.

ونقلت "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان حال وزارة الخارجية العبرية تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعي على "تويتر" تحدثت فيها عن زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إلى إيران واجتماعه مع قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي.

وذكرت التغريدة، "ان أي خير لأهالي غزة ممكن أن يتمخض عنه هذا الاجتماع ؟ الامين العام لمنظمة الجهاد الإسلامي الارهابية النخالة في طهران يستمع لتعليمات إيران الذين كل ما يهمهم تصدير ثورتهم للمنطقة بعد أن قوضت حتى الآن ٤ دول عربية لبنان وسوريا واليمن والعراق".

related

الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

Date: 2019-08-26 19:01:09
الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

نتنياهو: الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية ويعصف بالعراق ولبنان

Date: 2019-10-27 13:50:44
نتنياهو: الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية ويعصف بالعراق ولبنان

مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

Date: 2021-01-13 04:39:44
مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

مذكرات خدام: إيران وسوريا اتفقتا على إطالة أمد الحرب الأميركية على العراق

Date: 2021-04-26 18:27:03
مذكرات خدام: إيران وسوريا اتفقتا على إطالة أمد الحرب الأميركية على العراق

ايران تطل على البحر المتوسط عبر "سكك حديد عراقية"

Date: 2021-07-06 11:17:32
ايران تطل على البحر المتوسط عبر "سكك حديد عراقية"

تقرير يكشف مخططات حزب الله في العراق وعدة قارات

Date: 2019-06-15 08:19:22
تقرير يكشف مخططات حزب الله في العراق وعدة قارات

ما علاقة العراق بالأمر؟.. مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا على بلاده

Date: 2022-03-11 12:42:26
ما علاقة العراق بالأمر؟.. مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا على بلاده

طائرات إسرائيلية تدمر أنظمة دفاع جوي إيرانية في سوريا

Date: 2021-10-25 16:58:32
طائرات إسرائيلية تدمر أنظمة دفاع جوي إيرانية في سوريا